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Малайзия купит 26 самолетов Boeing за $19 млрд в рамках торговой сделки с США

Малайзия купит 26 самолетов Boeing за $19 млрд в рамках торговой сделки с США Малайзия приобретет 26 самолетов американской авиастроительной корпорации Boeing общей стоимостью $19 млрд в рамках торгового соглашения с США по импортным пошлинам.
Инфраструктура
1 августа 2025 г. 17:01
Малайзия купит 26 самолетов Boeing за $19 млрд в рамках торговой сделки с США

Малайзия приобретет 26 самолетов американской авиастроительной корпорации Boeing общей стоимостью $19 млрд в рамках торгового соглашения с США по импортным пошлинам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр инвестиций, торговли и промышленности азиатской страны Тенку Зафрул Азиз.

"Мы взяли на себя некоторые коммерческие обязательства. <...> Одно из них - покупка самолетов Boeing", - приводит его слова газета Malay Mail.

Глава Минпромторга отметил, что Куала-Лумпур приобретет самолеты в два этапа.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. Согласно документу, тарифы на малайзийские товары снижены с 25% до 19%.

Трамп 8 июля заявил о введении дополнительных 10%-ных пошлин для стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС. Помимо этого, он разослал письма лидерам 14 стран, в том числе Малайзии, о намерении ввести дополнительные пошлины с 1 августа.

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Версия на азербайджанском языке Malayziya ABŞ ilə ticarət sazişi çərçivəsində 26 “Boeing” təyyarəsi alacaq

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