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Магия Новруза в Бакинском аэропорту: ковры, самолеты и национальные ценности

Магия Новруза в Бакинском аэропорту: ковры, самолеты и национальные ценности Международный аэропорт Гейдар Алиев преобразился в преддверии праздника Новруз.
Инфраструктура
18 марта 2024 г. 16:58
Магия Новруза в Бакинском аэропорту: ковры, самолеты и национальные ценности

Международный аэропорт Гейдар Алиев преобразился в преддверии праздника Новруз.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев, в рамках сотрудничества между ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и ОАО "Азерхалча" на территории Бакинского аэропорта созданы уникальные инсталляции, отражающие богатство азербайджанской культуры.

Декоры Новруза, вдохновленные элементами ковров, считающиеся главным символом национального наследия, демонстрируют разнообразие и богатство нашей культуры. Установленные здесь табло информируют гостей и пассажиров об истории и особенностях узоров и изображений, украшающих эти произведения искусства.

"При входе в Бакинский аэропорт гостей встречает мистический воздушный транспорт– инсталляция "ковер-самолет" под открытым небом, перенося их в мир волшебства и фантазии. Царящая здесь атмосфера позволяет каждому посетителю погрузиться в удивительный мир национальных традиций и ценностей, познакомиться с культурным наследием нашей страны", - заявили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

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Версия на английском языке ФотоMagic of Novruz at Baku airport: carpets, airplanes, and national values
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı hava limanında Novruz sehri: xalçalar, təyyarələr və milli dəyərlər

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