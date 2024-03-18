Магия Новруза в Бакинском аэропорту: ковры, самолеты и национальные ценности

Международный аэропорт Гейдар Алиев преобразился в преддверии праздника Новруз.

Международный аэропорт Гейдар Алиев преобразился в преддверии праздника Новруз.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев, в рамках сотрудничества между ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и ОАО "Азерхалча" на территории Бакинского аэропорта созданы уникальные инсталляции, отражающие богатство азербайджанской культуры.

Декоры Новруза, вдохновленные элементами ковров, считающиеся главным символом национального наследия, демонстрируют разнообразие и богатство нашей культуры. Установленные здесь табло информируют гостей и пассажиров об истории и особенностях узоров и изображений, украшающих эти произведения искусства.

"При входе в Бакинский аэропорт гостей встречает мистический воздушный транспорт– инсталляция "ковер-самолет" под открытым небом, перенося их в мир волшебства и фантазии. Царящая здесь атмосфера позволяет каждому посетителю погрузиться в удивительный мир национальных традиций и ценностей, познакомиться с культурным наследием нашей страны", - заявили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.