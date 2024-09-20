Lufthansa намерена прекратить рейсы из Франкфурта в Пекин

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa планирует прекратить выполнение рейсов из Франкфурта-на-Майне в Пекин. Причиной этому, среди прочего, являются санкции против России.

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa планирует прекратить выполнение рейсов из Франкфурта-на-Майне в Пекин. Причиной этому, среди прочего, являются санкции против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет журнал Der Spiegel.

После введения санкций ЕС РФ закрыла свое воздушное пространство для большинства европейских авиакомпаний. Другие авиаперевозчики, такие как Turkish Airlines или авиакомпании Персидского залива Emirates, Etihad и Qatar Airways, могут продолжать пользоваться российским воздушным пространством. Lufthansa, однако, вынуждена летать южнее российского воздушного пространства, что увеличивает время полета примерно на два часа. В настоящее время авиакомпания эксплуатирует на рейсах самолеты Airbus A340-300, которые потребляют сравнительно большое количество топлива, поэтому облет также приводит к значительно более высоким затратам, указывает журнал.

В то же время издание отмечает, что санкции также создают серьезные проблемы для Lufthansa на рейсах в Южную Корею и Японию. В некоторых случаях авиакомпания теперь снова использует полярный маршрут, как это было несколько десятилетий назад.