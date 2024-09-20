О нас

Lufthansa намерена прекратить рейсы из Франкфурта в Пекин

Lufthansa намерена прекратить рейсы из Франкфурта в Пекин Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa планирует прекратить выполнение рейсов из Франкфурта-на-Майне в Пекин. Причиной этому, среди прочего, являются санкции против России.
Инфраструктура
20 сентября 2024 г. 10:18
Lufthansa намерена прекратить рейсы из Франкфурта в Пекин

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa планирует прекратить выполнение рейсов из Франкфурта-на-Майне в Пекин. Причиной этому, среди прочего, являются санкции против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет журнал Der Spiegel.

После введения санкций ЕС РФ закрыла свое воздушное пространство для большинства европейских авиакомпаний. Другие авиаперевозчики, такие как Turkish Airlines или авиакомпании Персидского залива Emirates, Etihad и Qatar Airways, могут продолжать пользоваться российским воздушным пространством. Lufthansa, однако, вынуждена летать южнее российского воздушного пространства, что увеличивает время полета примерно на два часа. В настоящее время авиакомпания эксплуатирует на рейсах самолеты Airbus A340-300, которые потребляют сравнительно большое количество топлива, поэтому облет также приводит к значительно более высоким затратам, указывает журнал.

В то же время издание отмечает, что санкции также создают серьезные проблемы для Lufthansa на рейсах в Южную Корею и Японию. В некоторых случаях авиакомпания теперь снова использует полярный маршрут, как это было несколько десятилетий назад.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Азербайджан и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере гражданской авиации в преддверии COP29
Азербайджан и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере гражданской авиации в преддверии COP29
20 сентября 2024 г. 10:08
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
20 сентября 2024 г. 08:31
Латвийская компания: Мы высоко ценим возможности железной дороги Азербайджана
Латвийская компания: Мы высоко ценим возможности железной дороги Азербайджана
19 сентября 2024 г. 18:16
TOUAX Rail: Для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору необходимо увеличить количество судов
TOUAX Rail: Для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору необходимо увеличить количество судов
19 сентября 2024 г. 17:36
АЖД и TCDD Taşımacılık обсудили увеличение грузоперевозок по Среднему коридору
ФотоАЖД и TCDD Taşımacılık обсудили увеличение грузоперевозок по Среднему коридору
19 сентября 2024 г. 17:10
JUSDA Europe: Азербайджан является перспективным направлением на маршруте Китай - Европа
JUSDA Europe: Азербайджан является перспективным направлением на маршруте Китай - Европа
19 сентября 2024 г. 16:47
На улице Ковкаб Сафаралиевой в Баку будет частично ограничено движение транспорта
На улице Ковкаб Сафаралиевой в Баку будет частично ограничено движение транспорта
19 сентября 2024 г. 16:45
Казахстан и Грузия обсудили развитие Среднего коридора
Казахстан и Грузия обсудили развитие Среднего коридора
19 сентября 2024 г. 16:45
Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение совместной деятельности по Среднему коридору
ФотоАзербайджан и Узбекистан обсудили расширение совместной деятельности по Среднему коридору
19 сентября 2024 г. 16:02
АЖД: Железная дорога Узбекистан-Кыргызстан-Китай расширит возможности Среднего коридора
ФотоАЖД: Железная дорога Узбекистан-Кыргызстан-Китай расширит возможности Среднего коридора
19 сентября 2024 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi