Кыргызский эксперт: Баку-Тбилиси-Карс облегчит выход стран Средней Азии на рынок Европы

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Бишкек. 11 июля. REPORT.AZ/ Проект Баку-Тбилиси-Карс означает восстановление части исторического Шелкового пути, и этим смогут воспользоваться Кыргызстан и другие страны Центральной Азии, Азербайджан, Грузия, Турция, Китай и европейские страны.

Об этом командированному в Бишкек корреспонденту Report заявил кыргызский эксперт Кайрат Осмоналиев.

По его словам, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является историческим проектом стратегического значения и превращается в важную часть транспортной карты Евразии.

"Благодаря функционированию этой дороги возрастут торговый оборот и взаимное инвестирование между расположенными вдоль пути странами. Эта дорога будет служить стабильности и безопасности. Убежден, что в ходе использования этой дороги широкий размах получит также развитие туризма - увеличится число туристов", - сказал К. Осмоналиев.

Также, по мнению кыргызского эксперта, успешное функционирование железной дороги Баку-Тбилиси-Карс повысит геополитическое значение стран Южного Кавказа и Центральной Азии, в том числе Кыргызстана и создаст для страны дополнительные возможности: "Баку-Тбилиси-Карс облегчает выход Кыргызстана и стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а также Афганистана на европейские и мировые рынки. А принимая во внимание тот факт, что Кыргызстан с января 2016 года имеет статус ВСП+, предоставленный республике Европейским Союзом и позволяющий пользоваться льготными таможенными тарифами на товары, экспортируемые Кыргызстаном в европейские страны, то эта дорога будет важным фактором в дальнейшем развитии сотрудничества между Бишкеком и Европой".