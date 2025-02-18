Казахстан впервые отправил несырьевой груз в США

Казахстанские железные дороги ("Казахстан Темир Жолы" - КТЖ) впервые отправили несырьевой экспортный груз в США.

Казахстанские железные дороги ("Казахстан Темир Жолы" - КТЖ) впервые отправили несырьевой экспортный груз в США.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

"Реализация данного проекта открывает новые перспективы для казахстанского экспорта и расширяет торгово-логистические возможности страны", - говорится в сообщении нацкомпании.

Маршрут экспортной перевозки из Казахстана получил старт из города Алматы и, проследовав через порт Актау (Казахстан), был перегружен на судно и доставлен морским путем в порт Алят (Азербайджан).

Оттуда груз отправился железнодорожным транспортом в порт Поти (Грузия), где снова был перегружен на судно и морским путем доставлен до конечного пункта назначения — Хьюстон (США). Срок мультимодального сервиса из Казахстана в США составил 68 суток.