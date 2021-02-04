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Кто может летать в Азербайджан рейсом Москва-Баку?

Кто может летать в Азербайджан рейсом Москва-Баку? Названы лица, наряду с гражданами Азербайджана допускаемые на специальные рейсы ЗАО ”Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в Баку из зарубежных стран.
Инфраструктура
4 февраля 2021 г. 17:34
Кто может летать в Азербайджан рейсом Москва-Баку?

Названы лица, наряду с гражданами Азербайджана допускаемые на специальные рейсы ЗАО ”Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в Баку из зарубежных стран.

Report со ссылкой на AZAL приводит список данных лиц:

- Руководители, сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульств, аккредитованных в Азербайджанской Республике, и члены их семей;

- Иностранцы, один из родителей, супруг или несовершеннолетний ребенок которых является гражданином Азербайджанской Республики;

- Иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане;

- Иностранцы, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджане;

- Иностранные студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Азербайджана.

Напомним, что AZAL с 17 февраля начинает выполнение специальных рейсов по маршруту Баку-Москва-Баку. Согласно сообщению, рейсы будут выполняться в аэропорт Домодедово два раза в неделю - по средам и воскресеньям. Пассажиры авиарейса Баку-Москва должны иметь право въезда на территорию России.

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Версия на английском языке Who will be allowed onboard the Moscow-Baku flights?
Версия на азербайджанском языке Moskva-Bakı reysləri ilə Azərbaycana hansı vətəndaşlar gələ bilər?

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