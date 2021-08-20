Контейнеровоз Ever Given снова попытается пройти Суэцкий канал

Через несколько часов Ever Given прибудет в Порт-Саид, а утром, как ожидается, в составе северной колонны пройдет Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given в пятницу пройдет Суэцкий канал впервые после того, как покинул его в июле после многомесячного задержания.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Через несколько часов Ever Given прибудет в Порт-Саид, а утром, как ожидается, в составе северной колонны пройдет Суэцкий канал с севера на юг", - сообщил агентству источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC). Порт-Саид расположен у северного входа в Суэцкий канал со стороны Средиземного моря.

По словам источника, ожидается, что судну потребуется от 10 до 12 часов на проход канала.

По данным портала Masrawy, ему помогут два буксира спереди и сзади, чтобы "гарантировать точное направление".

Компания-владелец судна Evergreen заявляла в пресс-релизе, что после Роттердама контейнеровоз разгрузился 8 августа в британском порту Филикстоу.

Контейнеровоз Ever Given, в марте перекрывший почти на неделю Суэцкий канал, покинул 7 июля место вынужденной трехмесячной стоянки в районе Большого Горького озера в русле Суэцкого канала после снятия с него ареста. Судно направилось в Роттердам, где должно было разгрузить контейнеры.

Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.