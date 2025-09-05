Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Контейнерный поток по Среднему коридору достигнет 865 тыс. TEU к 2040 году

    Инфраструктура
    • 05 сентября, 2025
    • 18:12
    Контейнерная пропускная способность Среднего коридора вырастет до 865 тыс. TEU к 2040 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью департамента коммуникаций "Азербайджанских железных дорог" Бахтияр Гаджиев.

    По его словам, растущие торговые связи усиливают стратегическую роль маршрута, и объем перевозок по нему ежегодно увеличивается.

    "Согласно прогнозам Всемирного банка, ЕБРР и ОЭСР, к 2030 году перевозки по Среднему коридору достигнут 11 млн тонн, а к 2040 году контейнерный поток составит 865 тыс. TEU. Особое значение в этом контексте имеет запуск Зангезурского коридора ("Маршрут Трампа"), который станет не только важным звеном Среднего коридора, но и частью международного транспортного маршрута "Север–Юг". Этот коридор создаст дополнительные возможности для доставки грузов из Индии и Ирана через Азербайджан на север. В частности, грузы, поступающие из Ирана, смогут направляться через Нахчыван в Турцию, а далее - в Северную Европу", - отметил Гаджиев.

    Средний коридор морские грузоперевозки Зангезурский коридор Маршрут Трампа
    Лента новостей