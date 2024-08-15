Контейнерные перевозки по Среднему коридору выросли в 14 раз

В январе-июле текущего года контейнерные грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) увеличились в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июле текущего года контейнерные грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) увеличились в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Казахстанские железные дороги".

За январь-июль текущего года по ТМТМ перевезено 2,5 млн тонн грузов. В Министерстве транспорта Казахстана прогнозируют, что в этом году по Среднему коридору будет перевезено 4,2 млн тонн грузов.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является частью коридора.