Количество предложений на рынке аренды офисов в Баку резко увеличилось

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Количество предложений на рынке аренды офисов в Баку в апреле этого года в месячном исчислении увеличилось на 35% и составило 37 900 кв. м.

Как сообщает Report со ссылкой на данные мониторинговой группы Общественного объединения "Участники рынка недвижимости", из них 3 820 кв. м пришлось на новые, 1 062 кв. м – на отремонтированные офисы.

"На рынке аренды 61% предложения составили офисы средней площади. Рост связан с закрытием ряда банков, приостановкой деятельности ряда областей, а также переездом арендаторов из средних офисов в малые в целях оптимизации расходов", - сообщили в Общественном объединении.

Большая часть предлагаемых офисов сосредоточена в Насиминском районе (30%), меньше всего предложений в Бинагадинском (5%) и Низаминском (3%) районах. В Гарадагском, Сабунчинском, Сураханском, Хазарском, Пираллахинском районах предложений не было из-за слабого развития деловой инфраструктуры.

Большинство офисов на рынке аренды расположено в бизнес-центрах, остальные (38%) – в жилых зданиях. Средняя стоимость аренды офисов в бизнес-центрах составляет 20 манатов/кв. м, в жилых зданиях - 10,3 манатов/кв. м.

Стоимость аренды офисов зависит от месторасположения, ремонта, оснащения и площади арендуемого помещения. Меблированные офисы составляют 56% от общего количества.

Отметим, что самый дорогой полностью оборудованный 10-комнатный офис в Баку площадью 600 кв. м расположен в "Ичеришехер" и предлагается за 11 тыс. манатов.