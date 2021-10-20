Количество поездов Баку-Сумгайыт увеличивается

С завтрашнего дня количество поездов, движущихся по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, будет увеличено.

С завтрашнего дня количество поездов, движущихся по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, будет увеличено.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

С учетом обращений пассажиров количество рейсов в направлении Баку-Пиршаги-Сумгайыт было увеличено с 12 до 16, а в обратном направлении - с 13 до 17, а также внесены изменения в расписание некоторых составов.

В частности, в связи с усилением пассажиропотока между Хырдаланом и Баку добавлены поезда № 6003 в направлении Баку-Хырдалан и № 6008 в направлении Хырдалан-Баку.