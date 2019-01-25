Škoda планирует производить электробусы в Азербайджане

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Škoda Transportation Group (Чехия) заинтересована в производстве электрических автобусов в Азербайджане.
Об этом сообщили Report в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при министерстве экономики.
Škoda Transportation Group обратилась к местным партнерам с предложением о сотрудничестве. Предложения размещены на сайте AZPROMO.
Заинтересованные лица могут обратиться в AZPROMO в связи с данным вопросом.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости