​Китай планирует построить мост через Каспий из Казахстана в Азербайджан

Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Китай прорабатывает детали строительства моста над Каспийским морем из Казахстана в Азербайджан. Строительство грандиозного сооружения может начаться уже в скором времени.

Как передает Report, об этом сообщается в программе "Деловое время" на телеканале "Алматы".

Подробности проекта пока не озвучиваются.

Отмечается, что в настоящее время по сухопутному коридору из Китая в Евросоюз идет в 100 раз меньше грузопотока, чем морским путем. Даже в Россию из Китая большая часть грузов доставляется морем через Финляндию. При этом основные инвестиции в логистику Китай сейчас направляет на "бирманский коридор" - примерно в 100 раз больше, чем готов вложить в "Шелковый путь".