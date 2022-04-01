Казахстанский лоукостер совершил первый рейс в Баку

Казахстанская бюджетная авиакомпания FlyArystan совершила первый рейс по маршруту Актау – Баку – Актау.

Казахстанская бюджетная авиакомпания FlyArystan совершила первый рейс по маршруту Актау – Баку – Актау.

Как передает Report, самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 01:20 по бакинскому времени.

По словам Мадины Бужиновой, директора по продажам и маркетингу FlyArystan, прямой рейс будет выполняться самолетами Airbus A320 из столицы Азербайджана в Актау.

«Города выбраны не случайно. Оба города являются нефтяными регионами. Мы организуем комфортное путешествие по приемлемым ценам. В то же время Актау является деловым центром и излюбленным местом для туристов», — добавила М.Бужинова.

Как сообщил заместитель директора Международного аэропорта Гейдар Алиев Эльнур Зульфугаров, прямые рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Актау будут выполняться два дня в неделю. Он рассказал о возможностях и преимуществах главного аэропорта Азербайджана и призвал другие авиакомпании открыть прямые рейсы в Баку.

Полеты будут выполняться два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям.

Отметим, что билеты можно приобрести через мобильное приложение или на официальном сайте авиакомпании.