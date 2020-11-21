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Какие такси будут работать в выходные дни?

Какие такси будут работать в выходные дни? "Такси, имеющие знаки отличия, могут работать в Баку без каких-либо ограничений вплоть до 28 декабря".
Инфраструктура
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21 ноября 2020 г. 15:15
Какие такси будут работать в выходные дни?

"Такси, имеющие знаки отличия, могут работать в Баку без каких-либо ограничений вплоть до 28 декабря".

Об этом Report заявил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, водители, у которых документы оформлены в соответствии с требованиями законодательства, также могут обратиться в Агентство для получения знака отличия.

Завсектором по связям с общественностью Госслужбы автотранспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова отметила Report, что до 28 декабря районным такси не будут выдаваться знаки отличия: “Согласно постановлению Кабинета министров, с марта не функционирует междугородний и межрайонный общественный транспорт. В регионы, где запрещен въезд-выезд, такси не курсируют. Причем этот запрет распространяется не только на выходные, но и на будничные дни. Однако, согласно последнему решению, такси, имеющие знак отличия, до 28 декабря смогут обслуживать все регионы.

Таким образом, таксисты, ранее действовавшие нелегально, захотят обзавестись знаком отличия. В этой связи сообщаем, что до 28 декабря знаки отличия выдаваться не будут. Будут обновляться знаки отличия только тех таксистов, которые регулярно их получали. Новые обращения по поводу получения знаков отличия рассматриваться не будут”.

По словам Н.Аллахъяровой, это решение не создаст условий для недобросовестной конкуренции и роста цен: “Таксисты, работающие неофициально, уклоняются от выплат в госбюджет. Они сами устанавливают стоимость проезда. По сути, нет никакого ценового ценза и тарифов. При отсутствии тарифов невозможно говорить о стоимость услуг такси. Нет ни одного законодательного акта, позволяющего упрекнуть водителя такси в повышении цен. Тем не менее, осуществляется общий контроль. Ограничение снято для того, чтобы гражданин, не имеющий машины, мог добраться до работы. Для этого вполне достаточно официально действующих такси. Ни о каком повышении цен и монополии и речи быть не может. Законно действующих такси достаточно для перевозки граждан. По нашим расчетам, их численность даже превышает необходимое количество для регулирования пассажироперевозок”.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu hansı taksilərin işləyəcəyi açıqlanıb

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