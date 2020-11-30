Как обстоят дела с утилизацией транспортных средств в Азербайджане?

Утилизация транспортных средств во всем мире осуществляется в целях сохранения экологической чистоты. В декабре 2018 года в Азербайджане была подписана государственная программа по безопасности дорожного движения, в которой нашел свое отражение процесс ут

Утилизация транспортных средств во всем мире осуществляется в целях сохранения экологической чистоты. В декабре 2018 года в Азербайджане была подписана государственная программа по безопасности дорожного движения, в которой нашел свое отражение процесс утилизации непригодных для эксплуатации транспортных средств. Тем не менее, до сих пор нет значимых действий в этой области.

Report попытался выяснить, почему реализация программы застопорилась, и каких последствий стоит ждать от эксплуатации непригодных автомобилей.

Заведующий отделом Министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде рассказал Report об угрозах, создаваемых некоторыми транспортными средствами для окружающей среды:

"Автомобиль считается старым не только по году производства. Некоторые уже после трех лет эксплуатации приходят в непригодное состояние, а порой автомобиль служит 20 лет и все еще остается в хорошем состоянии. Поэтому программа утилизации относится к автомобилям, которые технически устарели и представляют опасность для окружающей среды и здоровья человека. Владелец данного автомобиля сдает автомобиль, а взамен получает ваучер на определенную сумму.

По мере использования автомобиля его двигатель изнашивается. Количество вредных выбросов при работе такого двигателя увеличивается, что негативно влияет на окружающую среду и здоровье человека. В каждой стране свой показатель обновления автомобильного парка. В странах с устаревшим автопарком качество атмосферного воздуха оставляет желать лучшего. Обновление автомобильного парка означает очищение атмосферного воздуха”.

Эксперт по вопросам дорожного движения Аршад Гусейнов поделился своими предложениями о том, на каких условиях должна быть разработана программа утилизации:

"В декабре 2018 года была принята трехлетняя государственная программа по безопасности дорожного движения. В этой программе предусмотрена разработка и реализация специальной программы утилизации для усиления безопасности дорожного движения. Пока она на стадии проекта.

Программа утилизации должна быть согласована между различными учреждениями. Нельзя утилизировать каждый автомобиль. Вопросы компенсации гражданину за автомобиль, условий утилизации, состояния автомобильного парка после утилизации, переработки запасных частей автомобилей должны обсуждаться между транспортными структурами, Государственной дорожной полицией и субъектом, осуществляющим утилизацию. Определенные вопросы нуждаются в общественном обсуждении.

Реализация программы утилизации ставит перед собой три цели. Первая должна заключаться в изъятии непригодных автомобилей, вторая – в достижении минимальных потерь для владельцев автомобилей и экономики страны, третья – в обеспечении возможностей передвижения для населения. То есть речь идет не только о легковых автомобилях, но, к примеру, о старых автобусах, утилизация которых может создать проблемы для пассажиров. В мировой практике год производства автомобиля не является основанием для утилизации. В ряде стран существуют жесткие государственные стандарты, и автомобили, не соответствующие этим стандартам, подлежат утилизации".

В ООО "Чистый город" рассказали, что законопроект уже подготовлен и представлен в правительство:

"Сейчас идет его обсуждение. Общественность будет проинформирована о результатах обсуждений. Концепция заключается в том, что люди получат определенную скидку, сдав старые машины. Эта сумма пока неизвестна и является предметом обсуждения. До сих пор не определено, после какого срока эксплуатации автомобили будут считаться старыми и подлежать утилизации.

Проект должен быть одобрен рядом структур. Вероятно, льготы будут зависеть от транспортного средства. Проект представлен на рассмотрение различных структур. Иногда в проект вносятся поправки и снова направляются в необходимые учреждения. Здесь нельзя говорить о задержке его реализации. Невозможно точно сказать, когда будет одобрен проект. Подождем пока до конца года”.