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Как будут организованы пассажироперевозки из регионов с учетом новых реалий?

Как будут организованы пассажироперевозки из регионов с учетом новых реалий? Согласно решению, принятому оперативным штабом при Кабинете министров на прошлой неделе, при осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом из городов и районов страны (за исключением пассажироперевозок такси),
Инфраструктура
27 сентября 2021 г. 17:45
Как будут организованы пассажироперевозки из регионов с учетом новых реалий?

Согласно решению, принятому оперативным штабом при Кабинете министров на прошлой неделе, при осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом из городов и районов страны (за исключением пассажироперевозок такси), за исключением регулярных пассажирских перевозок между городами Баку и Сумгайыт, Абшеронским районом, с 1 октября на рейсы допускаются пассажиры, привитые одной дозой вакцины против COVID-19, а с 1 ноября 2021 года – обеими дозами, или имеющие иммунный сертификат COVID-19 (за исключением лиц моложе 18 лет).

В связи с этим, возник вопрос, как будут организованы пассажироперевозки из регионов с учетом новых реалий? Report попытался найти ответ этот вопрос.

Руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахъярова сообщает, что пассажир должен будет предъявить соответствующие документы при покупке билета в кассе: "Администрациям автовокзалов поручено запрашивать у пассажиров документ, подтверждающий прививку, как минимум, одной дозой вакцины или иммунный сертификат. Лицо, покупающее более одного билета, должно будет предоставить соответствующие документы по каждому билету. Сотрудники автовокзала будут проверять наличие необходимых документов и при посадке в автобусы. Подавляющее большинство населения в курсе новых правил, поэтому мы не думаем, что возникнут какие-то проблемы".

Руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Натаван Байрамова говорит, что в настоящее время ведутся работы по переходу электроснабжения вагонов с постоянного тока на переменный. По ее словам, после завершения ремонтных работ движение пассажирских поездов внутри страны будет возобновлено, а общественности предоставлена подробная информация о правилах пассажироперевозок, размещения пассажиров в вагонах и продажи билетов.

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Версия на азербайджанском языке Yeni şərtlərlə regionlardan sərnişin daşımaları necə təşkil olunacaq?

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