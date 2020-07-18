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Из Венгрии в Азербайджан эвакуировано еще 48 человек

Из Венгрии в Азербайджан эвакуировано еще 48 человек На рейс были допущены только пассажиры, сдавшие тест на COVID-19 и получившие отрицательный ответ
Инфраструктура
18 июля 2020 г. 10:36
Из Венгрии в Азербайджан эвакуировано еще 48 человек

Утром 18 июля национальный авиаперевозчик Азербайджана (АЗАЛ) выполнил прямой рейс из Будапешта в Баку.

Об этом Report сообщили в АЗАЛ.

На рейс из столицы Венгрии были допущены только пассажиры, сдавшие тест на COVID-19 и получившие отрицательный ответ.

В соответствии с установленными правилами, вернувшиеся на родину 48 пассажиров должны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

Напомним, что чартерные рейсы АЗАЛ осуществляются в соответствии с ранее обговоренным планом оперативного штаба при Кабмине АР.

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Версия на английском языке Azerbaijan repatriates another 48 citizens from Hungary 
Версия на азербайджанском языке Macarıstandan daha 48 nəfər Azərbaycana təxliyə edildi

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