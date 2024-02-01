Из Лачына в близлежащие села начнут курсировать автобусы

В ближайшее время планируется запуск автобусных маршрутов из города Лачына в села Забух, Зерти и Гарыках.

В ближайшее время планируется запуск автобусных маршрутов из города Лачына в села Забух, Зерти и Гарыках.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

В ведомстве сообщили, что уже объявлен конкурс по организации пассажирских перевозок по этим направлениям.

На сегодняшний день организованы автобусные маршруты по направлениям Баку-Шуша, Баку-Агдам, Барда-Агдам, Ахмедбейли (Физули)-Шуша, город Тертер-село Талыш, Горадиз (Физули)-Агалы (Зангилан), напомнили в министерстве.