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Из Лачына в близлежащие села начнут курсировать автобусы

Из Лачына в близлежащие села начнут курсировать автобусы В ближайшее время планируется запуск автобусных маршрутов из города Лачына в села Забух, Зерти и Гарыках.
Инфраструктура
1 февраля 2024 г. 10:34
Из Лачына в близлежащие села начнут курсировать автобусы

В ближайшее время планируется запуск автобусных маршрутов из города Лачына в села Забух, Зерти и Гарыках.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

В ведомстве сообщили, что уже объявлен конкурс по организации пассажирских перевозок по этим направлениям.

На сегодняшний день организованы автобусные маршруты по направлениям Баку-Шуша, Баку-Агдам, Барда-Агдам, Ахмедбейли (Физули)-Шуша, город Тертер-село Талыш, Горадиз (Физули)-Агалы (Зангилан), напомнили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Laçın şəhərindən Zabux, Zerti və Qarıkaha kəndlərinə marşrutlar fəaliyyətə başlayacaq

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