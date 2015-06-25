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    ​Из Азербайджана в Черногорию открыт чартерный авиарейс

    Авиарейсы осуществляет компания Montenegro Airlines

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня открылся чартерный авиарейс из Баку в черногорский город Тиват (в 87 км от столицы Подгорица).

    Как сообщили Report в местных турагентствах, авирейсы, которые будут выполняться с 25 июня до 23 июля раз в неделю по четвергам в 13:45, входят в состав различных турпакетов.

    С 24 июля и до конца августа рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.

    Стоимость предлагаемого клиентам турпакета на двоих в 3-звездочном отеле 8 дней/7 ночей, питание включено, составляет 1 990 манатов, в 4-звездочном отеле - 2 244 маната, в 5-звездочном отеле - 4 464 маната.

    Отметим, что авиарейсы выполняются компанией Montenegro Airlines на самолетах Embraer-190. Черногория отменила визы для граждан Азербайджана в период с апреля по сентябрь этого года.  

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