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Report Georgia

Из Азербайджана отправлены на родину еще 16 граждан Казахстана

Из Азербайджана отправлены на родину еще 16 граждан Казахстана Пассажиры отправлены из Бакинского порта на борту паромного судна "Merkury 1"
Инфраструктура
14 августа 2020 г. 13:18
Из Азербайджана отправлены на родину еще 16 граждан Казахстана
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Сегодня из Азербайджана были отправлены на родину 16 граждан Казахстана и 11 граждан Азербайджана, имеющих разрешение на проживание в Казахстане, оставшихся в стране из-за закрытия границ в связи с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», пассажиры отправлены из Бакинского порта на борту паромного судна «Merkury 1» (ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство»).

Отметим, что с 13 мая в Казахстане утвержден новый порядок пересечения государственной границы на период карантинных ограничений, согласно которому казахстанский порт "Курык" возобновил принятие граждан Казахстана и других стран, имеющих право въезда в страну. В течение четыреx месяцев из Бакинского порта было отправлено 194 граждан Казахстана и 111 иностранных граждан.

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Версия на английском языке Azerbaijan sends 16 more Kazakh citizens back home
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan daha 16 Qazaxıstan vətəndaşı ölkələrinə yola salınıb

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