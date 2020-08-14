Из Азербайджана отправлены на родину еще 16 граждан Казахстана

Пассажиры отправлены из Бакинского порта на борту паромного судна "Merkury 1"

Сегодня из Азербайджана были отправлены на родину 16 граждан Казахстана и 11 граждан Азербайджана, имеющих разрешение на проживание в Казахстане, оставшихся в стране из-за закрытия границ в связи с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», пассажиры отправлены из Бакинского порта на борту паромного судна «Merkury 1» (ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство»).

Отметим, что с 13 мая в Казахстане утвержден новый порядок пересечения государственной границы на период карантинных ограничений, согласно которому казахстанский порт "Курык" возобновил принятие граждан Казахстана и других стран, имеющих право въезда в страну. В течение четыреx месяцев из Бакинского порта было отправлено 194 граждан Казахстана и 111 иностранных граждан.