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Иран предлагает Азербайджану и Грузии создать транзитный коридор в рамках ТРАСЕКА

Иран предлагает Азербайджану и Грузии создать транзитный коридор в рамках ТРАСЕКА Иран предлагает создать транзитный коридор Иран-Азербайджан-Грузия в рамках ТРАСЕКА.
Инфраструктура
5 мая 2025 г. 09:54
Иран предлагает Азербайджану и Грузии создать транзитный коридор в рамках ТРАСЕКА

Иран предлагает создать транзитный коридор Иран-Азербайджан-Грузия в рамках ТРАСЕКА.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил советник министра дорог и городского развития Ирана Амин Тараффо.

А.Тараффо отметил, что инициатива была озвучена во время недавнего визита министра дорог и городского развития Ирана Фарзаны Садык в Азербайджан и была встречена с одобрением со стороны официальных лиц.

По его словам, в текущем году министр дорог и городского развития Ирана возглавит МПК ТРАСЕКА.

Кроме того, А.Тараффо подчеркнул, что между Ираном и Туркменистаном может быть заключено соглашение о "дорожной карте", подразумевающее увеличение объема транзитных перевозок до 20 млн тонн в год.

"Подписание документа ожидается в рамках заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Туркменистана 17-19 мая", - сообщил он.

Советник также отметил, что с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года (по иранскому календарю) по восточному направлению коридора "Север-Юг", проходящему по территории Ирана, планируется перевезти 3 млн тонн грузов.

Напомним, что ТРАСЕКА - это международно-признанная программа, направленная на развитие экономических отношений, торговли и транспортного сообщения в регионах Черноморского бассейна, Южного Кавказа и Центральной Азии, благодаря активным действиям, основанным на политической воле и общих стремлениях всех стран участниц.

Сегодня международный транспортный коридор ТРАСЕКА включает в себя транспортную систему 14 стран-участниц Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия (ОМС ТРАСЕКА): Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина, Узбекистан.

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Версия на английском языке Iran proposes to create Iran-Azerbaijan-Georgia transit corridor within TRACECA
Версия на азербайджанском языке İran Azərbaycan və Gürcüstana TRACECA çərçivəsində tranzit dəhliz yaratmağı təklif edir

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