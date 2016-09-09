Иран намерен построить железную дорогу, соединяющую города в Турции, Азербайджане и Армении

Баку. 9 Сентября. REPORT.AZ/ Иран планирует построить железную дорогу, которая соединит города в Турции, Армении и Нахичевани (автономная республика в составе Азербайджана).

Как сообщает Report, об этом сообщает агентство Iran.ru со ссылкой на иранского министра дорог и городского развития Аббаса Ахунди.

Ахунди заявил, что Иран пытается соединить северный иранский город Решт с Турцией посредством железной дороги.

"Мы разрабатываем все железные дороги из Решта в Зенджан и Тебриз. Эта железная дорога соединит города в Турции, Армении и Нахичевани", — сказал он.

По его словам, в проекте рассчитывается как повышение скорости движения поездов, так и повышение мощности нагрузок. Ахунди уточнил, что данный план также включает в себя Тебриз и города иранской провинции Гилян, чтобы соединить их с Азербайджаном.

Он также отметил, что Иран стремится расширить сеть железных дорог от Касре-Ширин в Ирак, а затем в Сирию и к Средиземному морю через Курдистан.

Железная дорога между Арменией и Нахичеванью уже существует, однако в настоящее время не действует из-за нагорно-карабахского конфликта.