Иран, Азербайджан и Грузия планируют создать железнодорожный транспортный коридор

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Иран, Азербайджан и Грузия планируют начать работу по давно намеченному транспортному коридору, по которому будут транспортироваться грузы через Черное море, между Восточной и Юго-Восточной Европой и Западной Азией, через Персидский залив на юго-восток азиатского континента. Как сообщает Report со ссылкой на iran.ru, это заявление было сделано заместителем главы Иранских железных дорог по эксплуатационным делам Хусейном Ашури.

"Коридор не использовался, потому что наша железная дорога не была завершена. Теперь, однако, Иран, Грузия и Азербайджан готовы запустить маршрут. Стороны уже достигли договоренности по тарифам и продолжительности поездки. Мы надеемся начать маршрут в течение одного месяца, и перемещать товары в регион Персидского залива. Груз будет перевезен из Румынии в Грузию, затем в Азербайджан, а затем в Иран", - сказал он.

Хотя часть железной дороги на маршруте не является законченной, Иран дал гарантии, что он будет возить грузы посредством автомобильных дорог, где железные дороги не доступны.

Напомним, что Иран планирует завершить недостроенный участок железной дороги Решт-Астара в ближайшие сроки, но для реализации проекта требуется 1 млрд долларов, половину из которых согласилась обеспечить азербайджанская сторона.