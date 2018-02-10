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    Ингушетия может поставлять питьевую воду через Азербайджан в Катар

    В настоящее время прорабатывается логистика поставок питьевой воды в Катар

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Ингушетия рассматривает варианты транспортировки через территорию Азербайджана питьевой воды в Катар.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

    Он сообщил, что в настоящее время идет проработка логистики поставок питьевой воды в Катар:

    "У нас есть ряд вариантов. Возможны поставки воздушным, морским, а также наземным путями. У Катара хорошие отношения с Ираном, потому можно морем через Новороссийский порт или через Махачкалинский или Астраханский. А можно "на колесах" (наземным путем) через Азербайджан, Иран".

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