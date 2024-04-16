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Ильхам Алиев: Закладка фундамента Ширванского оросительного канала - знаменательное событие

Ильхам Алиев: Закладка фундамента Ширванского оросительного канала - знаменательное событие Закладка фундамента Ширванского оросительного канала является очень знаменательным событием. Среди инфраструктурных проектов, реализованных в Азербайджане в последние годы, этот проект имеет особое значение.
Инфраструктура
16 апреля 2024 г. 13:35
Ильхам Алиев: Закладка фундамента Ширванского оросительного канала - знаменательное событие

Закладка фундамента Ширванского оросительного канала является очень знаменательным событием. Среди инфраструктурных проектов, реализованных в Азербайджане в последние годы, этот проект имеет особое значение.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

Подчеркнув, что этот канал уже называется Ширванским, глава государства отметил: "Фактически канал будет отстроен заново, и, таким образом, тысячи людей получат пользу от этого проекта. Протяженность 120-километрового канала будет увеличена вдвое и превысит 200 километров. Что касается посевных площадей, то и они будут увеличены более чем в два раза".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Among infrastructure projects implemented in Azerbaijan in recent years, Shirvan irrigation canal holds special importance
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: İnfrastruktur layihələri arasında Şirvan suvarma kanalının xüsusi əhəmiyyəti var

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