Ильхам Алиев: Закладка фундамента Ширванского оросительного канала - знаменательное событие

Закладка фундамента Ширванского оросительного канала является очень знаменательным событием. Среди инфраструктурных проектов, реализованных в Азербайджане в последние годы, этот проект имеет особое значение.

Закладка фундамента Ширванского оросительного канала является очень знаменательным событием. Среди инфраструктурных проектов, реализованных в Азербайджане в последние годы, этот проект имеет особое значение.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

Подчеркнув, что этот канал уже называется Ширванским, глава государства отметил: "Фактически канал будет отстроен заново, и, таким образом, тысячи людей получат пользу от этого проекта. Протяженность 120-километрового канала будет увеличена вдвое и превысит 200 километров. Что касается посевных площадей, то и они будут увеличены более чем в два раза".