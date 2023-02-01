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IFC подписал меморандум о сотрудничестве с Алятской СЭЗ в Азербайджане

IFC подписал меморандум о сотрудничестве с Алятской СЭЗ в Азербайджане Партнерство Международной финансовой корпорации (IFC) с Алятской свободной экономической зоне (СЭЗ) является частью усилий IFC по поддержке Азербайджана в переходе страны к нулевому уровню выбросов и развитии устойчивости к изменению климата.
Инфраструктура
1 февраля 2023 г. 15:59
IFC подписал меморандум о сотрудничестве с Алятской СЭЗ в Азербайджане

Администрация Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ) подписала с Международной финансовой корпорацией (IFC) меморандум о взаимопонимании для предоставления консультационной поддержки и разработки проектов на ранних стадиях для компаний, которые были бы заинтересованы в осуществлении своей деятельности в СЭЗ.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Алятской СЭЗ.

Партнерство с СЭЗ в Аляте является частью усилий IFC по поддержке Азербайджана в переходе страны к нулевому уровню выбросов и укреплении устойчивости к изменению климата, заявила региональный директор корпорации по Европе Рана Карадшех,

IFC сотрудничает с Алятской СЭЗ в области диверсификации экономики страны, для чего изучает возможности поддержки потенциальных инвесторов в развитии их проектов.

"Хотя нефтяной сектор остается ключевой для развития Азербайджана, страна также хочет использовать возможности ненефтяного сектора посредством инновационных проектов частного сектора. Это также отражено в документе "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", который был принят в прошлом году",- говорится в сообщении.

IFC в партнерстве с федеральным министерством финансов Австрии и в сотрудничестве с администрацией Алятской СЭЗ будет предоставлять консультации и поддержку резидентам свободной экономической зоны.

По словам Р. Карадшех, серьезные изменения в геополитике и энергетических системах региона, а также долгосрочные стратегические планы экономических реформ правительства побуждают страну диверсифицировать свою экономику.

Она добавила, что партнерство с Алятской СЭЗ является частью усилий IFC по поддержке этих процессов, в частности, помощи стране оставаться конкурентоспособной на глобальном уровне и обеспечении благополучного будущего страны.

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Версия на английском языке IFC, Alat Free Economic Zone sign memorandum of understanding
Версия на азербайджанском языке Ələt Azad İqtisadi Zonası İFC ilə anlaşma memorandumu imzalayıb

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