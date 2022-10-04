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ICAO дала высокую оценку безопасности полетов в Азербайджане

ICAO дала высокую оценку безопасности полетов в Азербайджане 1-8 июня текущего года Международная организация гражданской авиации (ICAO) провела очередной широкомасштабный аудит ICAO Coordinated Validation Missions (ICVM) на соответствие международным стандартам безопасности полетов в сфере гражданской авиации в Аз
Инфраструктура
4 октября 2022 г. 17:27
ICAO дала высокую оценку безопасности полетов в Азербайджане

1-8 июня текущего года Международная организация гражданской авиации (ICAO) провела очередной широкомасштабный аудит ICAO Coordinated Validation Missions (ICVM) на соответствие международным стандартам безопасности полетов в сфере гражданской авиации в Азербайджанской Республике в рамках Универсальной программы аудита контроля безопасности (USOAP).

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, в ходе аудита соответствие международным стандартам по обеспечению безопасности полетов и организации государственного контроля последовательно проверялось по восьми критическим элементам.

Эти элементы включают в себя законодательство, организационную структуру, контроль выполнения полетов, контроль летной годности воздушных судов, контроль стандартов аэронавигации, контроль эксплуатантов аэродромов, оформление свидетельств, расследование авиационных происшествий.

По оценке результатов аудита, проведенного штаб-квартирой организации и длившегося более трех месяцев, согласно предварительному отчету Комитета по валидации от 26 сентября 2022 года, эффективное внедрение системы управления безопасностью полетов в Азербайджанской Республике и соответствие стандартам ICAO было установлено на уровне 80 процентов.

Этот показатель на 5 процентов превышает средний мировой и европейский показатели, установленные ICAO до 2025 года, и считается очень хорошим достижением. В то же время этот показатель значительно превышает показатель соответствия в 66 процентов, определенный в результате последнего аудита, проведенного в Азербайджане в 2018 году.

В связи с положительными результатами аудита ICAO направила письмо в адрес Министерства цифрового развития и транспорта (МЦРТ) и поздравила правительство Азербайджана и Государственное агентство гражданской авиации при МЦРТ с достигнутыми успехами. В письме также была выражена готовность обсудить направления деятельности по дальнейшему наращиванию контрольного потенциала агентства.

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Версия на английском языке ICAO highly evaluates safety of flights in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ICAO Azərbaycanda uçuşların təhlükəsizliyini yüksək qiymətləndirib

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