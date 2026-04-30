IATA: Сбои на Ближнем Востоке не повлияли на спрос в сегменте пассажирских авиаперевозок

Спрос на пассажирские авиаперевозки в марте 2026 года вырос в годовом выражении на 2,1%, однако на грузовые снизился на 4,8%.

Как сообщает Report со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), коэффициент загрузки (PLF) в марте составил 83,6% (+3,1 процентных пункта к марту 2025 года).

Согласно данным IATA, международный спрос на пассажироперевозки снизился на 0,6% по сравнению с мартом 2025 года. Провозная емкость сократилась на 6,2%, а коэффициент загрузки достиг 84,1% (+4,7 п.п.). Спрос на внутренние авиаперевозки вырос на 6,5% год к году, при этом провозная емкость увеличилась на 5,6%, а коэффициент загрузки составил 83% (+0,7 п.п).

"Спрос на авиаперевозки продолжил расти в марте, несмотря на сбои на Ближнем Востоке. Вместе с тем почти 61%-ое снижение объемов международных перевозок у авиакомпаний региона сдержало глобальный рост, ограничив его уровнем 2,1%. За пределами Ближнего Востока спрос увеличился на 8%. Внимание отрасли приковано к ситуации с авиатопливом, с точки зрения как предложения, так и цен. Со стороны предложения в ближайшие месяцы возможны перебои в регионах, в значительной степени зависящих от поставок из стран Персидского залива, прежде всего в Азии и Европе. При этом рекордно высокая стоимость топлива все заметнее отражается в ценах на авиабилеты", - отметил генеральный директор IATA Уилли Уолш.

В марте 2026 года структура мирового рынка пассажироперевозок распределилась следующим образом: Африка - 2,2%, Азиатско-Тихоокеанский регион - 34,5%, Европа - 26,6%, Латинская Америка и Карибы - 5,4%, Ближний Восток - 9,5%, Северная Америка -21,8%.

"Спрос на грузовые авиаперевозки в марте снизился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном это было обусловлено серьезными сбоями в работе ключевых хабов Персидского залива на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В центре внимания остаются поставки и стоимость топлива, которые, как ожидается, станут ключевым фактором проверки устойчивости отрасли в ближайшие месяцы", - заявил У. Уолш.

В марте 2026 года распределение грузовых авиаперевозок по регионам было следующим: Африка - 2,1%, Азиатско-Тихоокеанский регион - 36%, Европа - 21,3%, Латинская Америка и Карибы - 2,9%, Ближний Восток - 13,2%, Северная Америка - 24,5%.

"Динамика грузовых авиаперевозок по ключевым торговым направлениям в марте была неоднородной. В то же время коридоры, связанные с регионом Персидского залива, существенно пострадали из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. По маршруту Азия - Северная Америка годовой рост составил 0,8% (доля рынка - 23,4%); по направлению Европа - Азия зафиксирован рост на 14,2% (21,5%), Ближний Восток-Европа - спад на 57,6% (5,2%); Ближний Восток-Азия - спад на 58,6% (7,4%), внутри Азии - рост на 7,5% (7,3%), внутри Европы - рост на 2,3% (1,9%), Северная Америка-Европа - спад на 3,4% (13,5%), Африка-Азия - рост на 22,6% (1,3%)", - говорится в сообщении.