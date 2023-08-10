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Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза

Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза.
Инфраструктура
10 августа 2023 г. 10:46
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза

Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза.

Об этом Report заявил директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Министерстве транспорта Узбекистана Бекзод Холматов.

По его словам, актуальность проекта Среднего коридора растет на фоне современных геополитических вызовов.

"В 2023 году мы нацелены на увеличение объема грузоперевозок по Среднему коридору в полтора раза в годовом исчислении, а также продолжить работу над развитием проекта. Средний коридор очень важен с точки зрения торговли со странами Европейского союза, США, Бразилией"- сказал он.

Холматов отметил, что одной из проблем остается низкая пропускная способность Среднего коридора.

"Средний коридор пересекает границы ряда стран, что отчасти увеличивает срок доставки грузов, а это в свою очередь отражается и на стоимости. Считаю, что для решения этой проблемы нужно применять преференциальную систему для перевозки тех или иных видов грузов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Orta Dəhlizlə müəyyən növ yüklərin daşınmasında güzəştli sistemin tətbiqini təklif edir
Версия на английском языке Kholmatov: Uzbekistan doubled cargo transportation volume along Middle Corridor in 2022

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