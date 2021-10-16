Хикмет Гаджиев: Проект по восстановлению дорог осуществлялся параллельно с разминированием территорий
Хикмет Гаджиев: Проект по восстановлению дорог осуществлялся параллельно с разминированием территорий"Недавно мы доехали до освобожденного села Талыш по недавно построенной асфальтовой дороге протяженностью 29 км. Беспрецедентный проект по восстановлению, начатый в постконфликтный период президентом Ильхамом Алиевым, осуществлялся параллельно с разминиро
"Недавно мы доехали до освобожденного села Талыш по недавно построенной асфальтовой дороге протяженностью 29 км. Беспрецедентный проект по восстановлению, начатый в постконфликтный период президентом Ильхамом Алиевым, осуществлялся параллельно с разминированием территорий. Проект был реализован за счет собственных финансовых, административных ресурсов и ресурсов управления Азербайджана".
Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
We reached libarated Talish village via newly built 29 km paved road. Post conflict reconstruction/recovery projects in parallel to mine clearance launched by President Ilham Aliyev by virtue of Azerbaijan's own financial, administrative and management resources is unprecedented. pic.twitter.com/6WaRkjJHnK