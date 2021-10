Хикмет Гаджиев: Проект по восстановлению дорог осуществлялся параллельно с разминированием территорий

"Недавно мы доехали до освобожденного села Талыш по недавно построенной асфальтовой дороге протяженностью 29 км. Беспрецедентный проект по восстановлению, начатый в постконфликтный период президентом Ильхамом Алиевым, осуществлялся параллельно с разминированием территорий. Проект был реализован за счет собственных финансовых, административных ресурсов и ресурсов управления Азербайджана".

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.