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Хикмет Гаджиев: Проект по восстановлению дорог осуществлялся параллельно с разминированием территорий

Хикмет Гаджиев: Проект по восстановлению дорог осуществлялся параллельно с разминированием территорий "Недавно мы доехали до освобожденного села Талыш по недавно построенной асфальтовой дороге протяженностью 29 км. Беспрецедентный проект по восстановлению, начатый в постконфликтный период президентом Ильхамом Алиевым, осуществлялся параллельно с разминиро
Инфраструктура
16 октября 2021 г. 19:48
Хикмет Гаджиев: Проект по восстановлению дорог осуществлялся параллельно с разминированием территорий
Хикмет Гаджиев

"Недавно мы доехали до освобожденного села Талыш по недавно построенной асфальтовой дороге протяженностью 29 км. Беспрецедентный проект по восстановлению, начатый в постконфликтный период президентом Ильхамом Алиевым, осуществлялся параллельно с разминированием территорий. Проект был реализован за счет собственных финансовых, административных ресурсов и ресурсов управления Азербайджана".

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоHikmət Hacıyev: “Prezidentin münaqişədən sonrakı yenidənqurma-bərpa layihələri misilsizdir”

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