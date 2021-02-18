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Грузоперевозки в Азербайджане сократились на 12%

Грузоперевозки в Азербайджане сократились на 12% Сокращение грузовых и пассажирских перевозок вызвано ограничительными в связи с пандемией коронавируса
Инфраструктура
18 февраля 2021 г. 09:54
Грузоперевозки в Азербайджане сократились на 12%

В январе этого года грузоперевозки в Азербайджане сократились на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Пассажироперевозки за отчетный период снизились на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 53,8% в годовом выражении. 51,9% грузов перевозилось автомобильным, 36,9% - трубопроводным, 8,1% - железнодорожным, 2,8% - морским, 0,3% - воздушным транспортом.

99,8% пассажиров были перевезены на автомобилях, а остальная часть-на других видах транспорта.

Сокращение грузовых и пассажирских перевозок вызвано ограничительными в связи с пандемией коронавируса.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees decrease in cargo transportation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yük daşınması 12% azalıb

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