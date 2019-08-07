Грузоперевозки по азербайджанскому участку TRACECA сократились

В январе-июне 2019 года по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 25,142 млн тонн грузов, грузооборот составил 5 301 млн т/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, грузоперевозки сократились на 534 тыс. тонн или 2,1%, грузооборот – на 225 млн т/км или 4,1%.

Согласно статданным, 16,33 млн тонн (65%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 6,265 млн тонн (24,9%) - железнодорожным, 2,546 млн тонн (10,1%) - морским транспортом.

Транзитные грузы составили 4,057 млн тонн или 16,1% грузоперевозок по транспортному коридору, что на 891 тыс. тонн или 18% меньше показателя за прошлый год.