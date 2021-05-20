Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA возросли на 9%

В общем объеме грузоперевозок по транспортному коридору 23,5%

В январе-марте 2021 года по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 10 млн 176,2 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 2 млрд 405,2 млн т/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года грузооборот снизился на 230,3 млн т/км или на 8,7%.

Согласно статданным, 5 млн 636 тыс. тонн (55,4%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 3 млн 349,4 тыс. тонн (32,9%) - железнодорожным, 1 млн 190,8 тыс. тонн (11,7%) - морским транспортом.

В общем объеме грузоперевозок по транспортному коридору 23,5% или 2 млн 393,9 тыс. тонн пришлось на транзитные грузы. Их объем в годовом сравнении увеличился на 191,7 тыс. тонн или 8,7%.