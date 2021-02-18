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Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA возросли на 4%

Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA возросли на 4% В общем объеме грузоперевозок по транспортному коридору 21,8% или 8 382,1 тыс. тонн пришлось на транзитные грузы
Инфраструктура
18 февраля 2021 г. 13:08
Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA возросли на 4%

В 2020 году по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 38 491,4 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 9 254,3 млн т/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года объем грузоперевозок снизился на 14 270,5 тыс. тонн или на 27,04%, грузооборот - на 1 904 млн т/км или на 17,06%.

Согласно статданным, 20 656,4 тыс. тонн (53,7%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 12 820,2 тыс. тонн (33,3%) - железнодорожным, 5 014,8 тыс. тонн (13%) - морским транспортом.

В общем объеме грузоперевозок по транспортному коридору 21,8% или 8 382,1 тыс. тонн пришлось на транзитные грузы. Их объем в годовом сравнении увеличился на 304,9 тыс. тонн или 3,8%.

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Версия на азербайджанском языке TRACECA-nın Azərbaycan hissəsində tranzit daşımalar 4%-dək artıb

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