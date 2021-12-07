Грузоперевалки в Бакинском порту выросли на 18%

Грузоперевалки в Бакинском порту, расположенном в поселке Алят Гарадагского района, в январе-октябре составили 4,707 млн тонн

Грузоперевалки в Бакинском порту, расположенном в поселке Алят Гарадагского района, в январе-октябре составили 4,707 млн тонн.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО” Бакинский международный морской торговый порт " Эльмар Габибли.

По его словам, это на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем переваленных сухих грузов в порту увеличился на 68,5% и составил 956 тыс. тонн.

За отчетный период количество переваленных контейнеров увеличилось на 6% и составило 35 040 TEU.

Прогнозируется, что в этом году объем грузоперевалок в порту Баку превысит 5 млн тонн.