​Грузоперевалки через Астаринский терминал выросли на 50%

В январе-апреле этого года объем перевалки грузов через Астаринский терминал превысил 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Report сообщил директор оператора терминала - дочернего предприятия ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО ADY Express Азад Гасымов.

По его словам, за последние 3 года грузоперевалки растут в результате реализуемых в терминале проектов и проводимых здесь масштабных работ: "Если в 2018 году пропускная способность терминала составляла 1 056 тонн в сутки, то в 2019 году этот показатель увеличился на 27% и достиг 1 339 тонн. Таким образом, благодаря нашим усилиям в работе терминала достигнута положительная динамика. По сравнению с предыдущим годом в 2019 году через терминал перевалено на 38% больше грузов - около 400 тыс. тонн. Кроме того, если в январе-апреле 2019 года объем перевалки составил 110 тыс. тонн грузов, то в первые 4 месяца 2020 года этот показатель возрос на 50% - до 166 тыс. тонн. С начала деятельности терминала в 2018 году общий объем переваленных здесь грузов составил около 900 тыс. тонн. Это в основном древесина и изделия из нее, строительные материалы, зерновые культуры”.

Азад Гасымов добавил, что после проведения запланированных инфраструктурных работ объем грузов, проходящих через терминал, будет увеличен в разы: "Наряду с этим, ведется работа по привлечению дополнительных грузов к МТК "Север-Юг".