Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%

Общий объем грузооборота ЗАО "Бакинский Международный Морской Торговый Порт" в 2022 году составил 6 млн 314 тыс. тонн, что на 13,6% превышает итоговый показатель 2021 года.

Общий объем грузооборота ЗАО "Бакинский Международный Морской Торговый Порт" в 2022 году составил 6 млн 314 тыс. тонн, что на 13,6% превышает итоговый показатель 2021 года.

Об этом Report сказал начальник департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

По его словам, грузооборот между Бакинским и туркменскими портами в прошлом году составил 3 млн 359 тыс. тонн (53% от общего объема), с портами Казахстана - 2 млн 382 тыс. 956 (38%) грузооборот с другими портами составил 571 тыс. тонн.

Гасанли отметил, что доля транзитных грузов составила 90% от общего объема грузооборота порта.

Официальная церемония открытия Бакинского международного морского торгового портового комплекса состоялась 14 мая 2018 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Бакинский международный морской торговый порт - ключевой хаб в транспортной схеме Азербайджана, зона свободной торговли для мировых, региональных и местных компаний.

В настоящее время здесь функционирует паромный терминал, сухогрузный терминал и терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ. Мощность порта составляет 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров.