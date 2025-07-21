О нас

Грузия и Казахстан обсудили развитие сотрудничества с Азербайджаном по транспортному коридору Китай–Европа

Грузия и Казахстан обсудили развитие сотрудничества с Азербайджаном по транспортному коридору Китай–Европа Грузия и Казахстан обсудили перспективы углубления сотрудничества с Азербайджаном по развитию контейнерных перевозок в направлении Китай–Европа.
Инфраструктура
21 июля 2025 г. 15:47
Грузия и Казахстан обсудили развитие сотрудничества с Азербайджаном по транспортному коридору Китай–Европа

Грузия и Казахстан обсудили перспективы углубления сотрудничества с Азербайджаном по развитию контейнерных перевозок в направлении Китай–Европа.

Как передает Report со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии, об этом стало известно в рамках встречи министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квиривашвили с министром транспорта Казахстана Нурланом Сауранбаевым.

Отдельное внимание на встрече было уделено роли Азербайджана в обеспечении стабильной и эффективной работы маршрута. В частности, была подчеркнута важность совместного предприятия Middle Corridor Multimodal Ltd., созданного Азербайджаном, Казахстаном и Грузией с целью обеспечения бесперебойного, надежного и эффективного функционирования международных коридоров. Компания предоставляет услуги по принципу "единого окна", способствует согласованности логистической политики и обеспечивает предсказуемость сроков и стоимости перевозок.

Мариам Квиривашвили также представила информацию о ключевых инфраструктурных проектах, реализуемых правительством Грузии в транспортно-логистической сфере - порту Анаклия, автомагистрали Восток–Запад, железной дороге Баку–Тбилиси–Карс, а также проектах по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

В завершение встречи грузинская сторона пригласила министра транспорта Казахстана принять участие в 5-м Форуме Шелкового пути, который состоится 22–23 октября в Тбилиси.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Qazaxıstan Çin-Avropa nəqliyyat dəhlizi üzrə Azərbaycanla əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

Другие новости из категории

AYNA: В Баку созданы еще 3 пункта посадки и высадки пассажиров
AYNA: В Баку созданы еще 3 пункта посадки и высадки пассажиров
21 июля 2025 г. 16:27
Строительство Трансафганской железной дороги может занять 5 лет и обойтись в $4,6 млрд
Строительство Трансафганской железной дороги может занять 5 лет и обойтись в $4,6 млрд
21 июля 2025 г. 15:05
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
21 июля 2025 г. 08:18
Реконструкция оросительного канала Бозтепе завершена
Реконструкция оросительного канала Бозтепе завершена
21 июля 2025 г. 07:54
Пожар в автомобиле на Зугульбинском шоссе привел к пробке
ФотоПожар в автомобиле на Зугульбинском шоссе привел к пробке
19 июля 2025 г. 20:49
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
В Баку запускается маршрут до зоны отдыха Sea Breeze
В Баку запускается маршрут до зоны отдыха Sea Breeze
18 июля 2025 г. 16:44
В Азербайджане инфраструктурные объекты будут внесены в государственный реестр
В Азербайджане инфраструктурные объекты будут внесены в государственный реестр
18 июля 2025 г. 14:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi