Грузия и Казахстан обсудили развитие сотрудничества с Азербайджаном по транспортному коридору Китай–Европа

Грузия и Казахстан обсудили перспективы углубления сотрудничества с Азербайджаном по развитию контейнерных перевозок в направлении Китай–Европа.

Грузия и Казахстан обсудили перспективы углубления сотрудничества с Азербайджаном по развитию контейнерных перевозок в направлении Китай–Европа.

Как передает Report со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии, об этом стало известно в рамках встречи министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квиривашвили с министром транспорта Казахстана Нурланом Сауранбаевым.

Отдельное внимание на встрече было уделено роли Азербайджана в обеспечении стабильной и эффективной работы маршрута. В частности, была подчеркнута важность совместного предприятия Middle Corridor Multimodal Ltd., созданного Азербайджаном, Казахстаном и Грузией с целью обеспечения бесперебойного, надежного и эффективного функционирования международных коридоров. Компания предоставляет услуги по принципу "единого окна", способствует согласованности логистической политики и обеспечивает предсказуемость сроков и стоимости перевозок.

Мариам Квиривашвили также представила информацию о ключевых инфраструктурных проектах, реализуемых правительством Грузии в транспортно-логистической сфере - порту Анаклия, автомагистрали Восток–Запад, железной дороге Баку–Тбилиси–Карс, а также проектах по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

В завершение встречи грузинская сторона пригласила министра транспорта Казахстана принять участие в 5-м Форуме Шелкового пути, который состоится 22–23 октября в Тбилиси.