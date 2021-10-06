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Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана

Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана Начало полетов ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) через Армению - это не односторонний шаг.
Инфраструктура
6 октября 2021 г. 12:58
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана

Начало полетов ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) через Армению - это не односторонний шаг.

Как сообщает Report, согласно правилам Международной организации гражданской авиации (İCAO), воздушное пространство региона и все воздушные коридоры теперь открыты для полетов.

С окончанием войны изменились и правила региональной авиационной безопасности. Азербайджан в соответствии с международными конвенциями выполняет полеты, используя воздушное пространство над Зангезурским коридором.

Отметим, что и у Азербайджана, и у Армении есть обязательства в связи с этим. То есть гражданские самолеты Армении могут использовать коридоры в воздушном пространстве Азербайджана. Это также очередной пример открытия коммуникаций в регионе. В результате Армения также становится транзитной страной и не нуждается в использовании воздушного пространства Ирана.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan mülki təyyarələri Azərbaycan hava məkanından kəçən dəhlizlərdən istifadə edə biləcək

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