Граждане России и Украины смогут вернуться из Азербайджана на родину

До конца ноября планируется запустить чартерные рейсы для возвращения граждан России и Украины из Азербайджана на родину

До конца ноября планируется запустить чартерные рейсы для возвращения граждан России и Украины из Азербайджана на родину.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев, с 26 ноября авиакомпания "Аэрофлот" приступит к выполнению регулярных чартерных рейсов по маршруту Баку-Москва. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

Кроме того, авиакомпания "SkyUp Airlines" 30 ноября осуществит чартерный рейс Баку-Киев, которым на родину смогут вернуться граждане Украины.

К полетам будут допускаться только пассажиры, имеющие гражданство или право въезда в страну назначения, а также прошедшие тестирование и получившие негативный результат на коронавирус (COVID-19).