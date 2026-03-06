График работы Бакинского метро изменится в связи с праздником

В связи с 8 Марта - Международным женским днем, а также объявленным на основании Трудового кодекса нерабочим днем 9 марта, в режим работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил советник председателя правления ЗАО "Бакинский метрополитен" Эмиль Ахмедов.

По его словам, в оба праздничных нерабочих дня метрополитен будет работать по усиленному графику. В частности, на участке "28 Мая – Ахмедлы" интервал движения поездов в течение дня составит 2,5 минуты. Кроме того, 8 и 9 марта на всех линиях будут задействованы резервные поезда и дополнительный персонал, а контрольные меры будут усилены.

При этом на "Фиолетовой" линии, а также на перегонах "Ази Асланов – Ахмедлы" и "Джафар Джаббарлы – Хатаи" интервалы движения поездов останутся без изменений.

Пассажиры, следующие в направлении "Бакмил" и обратно, 8 и 9 марта смогут воспользоваться субботним графиком движения поездов.