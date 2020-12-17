Госкомитет градостроительства и архитектуры начал работы в Шуше

"Делегация, состоящая из представителей Государственного комитета градостроительства и архитектуры, находится в Шуше и проводит оценочные работы. Это необходимо для реализации наших планов на будущее".

"Делегация, состоящая из представителей Государственного комитета градостроительства и архитектуры, находится в Шуше и проводит оценочные работы. Это необходимо для реализации наших планов на будущее".

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Ильгар Исбатов.

"Мы должны оценить состояние жилищного фонда, школ, садов, больниц и других объектов инфраструктуры в Шуше, а самое главное - изучить состояние историко-культурных памятников города. Разрушения, причиненные армянскими вандалами в Шуше, вызывают большое сожаление. Мы определили план действий по всем освобожденным территориям. В первую очередь мы рассматриваем подготовку документов территориального планирования. Хотя эта работа состоит из нескольких этапов, мы планируем завершить ее в короткие сроки”, - отметил он.