Водоснабжение ряда поселков на Абшероне будет улучшено

Госагентство водных ресурсов Азербайджана приступило к реализации нового проекта

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана приступило к реализации нового проекта с целью улучшения обеспечения питьевой водой населения в поселках на Абшероне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

Реализуемый за счет государственных инвестиций проект предусматривает улучшение питьевого водоснабжения около 70 тысяч жителей северо-восточной части Абшеронского полуострова, особенно поселков Маштага, Нардаран и Бильгях, а также новых жилых массивов.

Согласно проекту, питьевое водоснабжение данных территорий будет осуществляться из Маштагинского водохранилища, питаемого от Джейранбатанского комплекса водоочистных сооружений. Для этого будет реконструирована насосная станция водохранилища.

В рамках проекта запланировано строительство 25 км магистрального и распределительных водопроводов. 50% строительства водопроводов уже завершено. Начато строительство нового водохранилища емкостью 10 тыс. кубометров, ведется подготовка к реконструкции насосной станции.

В результате реализации проекта будет также улучшено снабжение питьевой водой туристических объектов вдоль пляжной зоны.

Строительно-монтажные работы планируется завершить к концу этого года.