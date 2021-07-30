О нас
Report Georgia
Аудио новости

Госагентство автодорог: "Зефер йолу" готова на 60-70%

Госагентство автодорог: "Зефер йолу" готова на 60-70% "Зефер йолу" (Дорога Победы) общей протяженностью 101 км готова на 60-70%.
Инфраструктура
30 июля 2021 г. 13:17
Госагентство автодорог: Зефер йолу готова на 60-70%

"Зефер йолу" (Дорога Победы) общей протяженностью 101 км готова на 60-70%.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Фарид Юсубов.

"Дорога строится в соответствии со II технической степенью. Проезжая часть составляет 7 метров, а ширина земляного полотна - 11-12 метров. На дороге установлено 168 водопропускных труб, а также подземные переходы. Строительство четырех мостов на стадии завершения. В 11 местах вдоль дороги на горных территориях в целях безопасности построено 423 опорных стены. Земляные работы полностью завершены. В целом же работы завершатся в сентябре", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAAYDA: “Zəfər Yolu”nun 60-70%-i hazırdır”

Самое важное

МИД РФ прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении
МИД РФ прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении
30 июля 2021 г. 13:34
В Азербайджане за продажу поддельных паспортов COVID-19 арестованы должностные лица
В Азербайджане за продажу поддельных паспортов COVID-19 арестованы должностные лица
30 июля 2021 г. 12:17
Эксперт: На нового сопредседателя в МГ ОБСЕ возложена задача по обеспечению безопасности в регионе
Эксперт: На нового сопредседателя в МГ ОБСЕ возложена задача по обеспечению безопасности в регионе
30 июля 2021 г. 12:12
Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ
Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2021 г. 12:00
В Азербайджане депутат избил полицейского, делом займется Генпрокуратура
В Азербайджане депутат избил полицейского, делом займется Генпрокуратура
30 июля 2021 г. 11:39
Азербайджан поможет Турции в тушении пожаров
Азербайджан поможет Турции в тушении пожаров
30 июля 2021 г. 11:27
Дорожная полиция: Надписи на задних стеклах автомобилей незаконны
Дорожная полиция: Надписи на задних стеклах автомобилей незаконны
29 июля 2021 г. 17:25
В Азербайджане выявлено 615 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 615 новых случаев заражения COVID-19
29 июля 2021 г. 17:11
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части 
ФотоНа территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части 
29 июля 2021 г. 15:40
Парламентские делегации Турции и Пакистана совершили намаз в мечети Юхары Говхар-ага в Шуше
ФотоПарламентские делегации Турции и Пакистана совершили намаз в мечети Юхары Говхар-ага в Шуше
29 июля 2021 г. 14:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi