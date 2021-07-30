Госагентство автодорог: "Зефер йолу" готова на 60-70%

"Зефер йолу" (Дорога Победы) общей протяженностью 101 км готова на 60-70%.

"Зефер йолу" (Дорога Победы) общей протяженностью 101 км готова на 60-70%.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Фарид Юсубов.

"Дорога строится в соответствии со II технической степенью. Проезжая часть составляет 7 метров, а ширина земляного полотна - 11-12 метров. На дороге установлено 168 водопропускных труб, а также подземные переходы. Строительство четырех мостов на стадии завершения. В 11 местах вдоль дороги на горных территориях в целях безопасности построено 423 опорных стены. Земляные работы полностью завершены. В целом же работы завершатся в сентябре", - отметил он.