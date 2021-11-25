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Кяльбаджар снабжен питьевой водой

Кяльбаджар снабжен питьевой водой ОАО "Азерсу" в рамках неотложных мер в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе обеспечило подачу воды в город, наладило водоснабжение объектов военного и гражданского назначения
Инфраструктура
25 ноября 2021 г. 09:34
Кяльбаджар снабжен питьевой водой
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ОАО "Азерсу" в рамках неотложных мер в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе обеспечило подачу питьевой воды в город, наладило водоснабжение объектов военного и гражданского назначения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях, после освобождения Кяльбаджарского района началось оперативное восстановление систем питьевого водоснабжения районного центра. В целях обеспечения бесперебойного снабжения питьевой водой личного состава, выполняющего служебные обязанности на территории района, а также гражданского населения, привлеченного к строительно-монтажным работам, в Кяльбаджаре проводятся необходимые работы на водных источниках, магистральных трубопроводах и резервуарах.

Наряду с Кяльбаджарским районом "Азерсу" организовал круглосуточное обслуживание в городе Шуша, поселках Гадрут, Талыш и Суговушан. Сервисный центр в поселке Гадрут обслуживает Джабраильский, Физулинский, Зангиланский районы, а зона обслуживания Кяльбаджарского водоканала распространяется и на Лачынский район.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcər su ilə təmin edilib

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