Глава WizzAir: "Компания находится даже в выигрышном положении в связи с девальвацией маната"

Баку. 6 Марта. REPORT.AZ/ "Мы рады вновь вернуться в Баку и 29 марта мы возобновим полеты в Баку. Билеты на этот рейс будут стоить меньше 100 манатов".

Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами сказал генеральный директор венгерской лоу-кост авиакомпании WizzAir Йозеф Варади.

По словам гендиректора, открытие рейса Будапешт-Баку создает условия для азербайджанцев, посредством авиакомпнии, лететь в еще 49 городов Европы:

"Спрос на рейсы высокий. Также, венгерские туристы, воспользовавшись этим рейсом, могут прилететь в Баку и тем самым, число посещающих город туристов может увеличиться".

Говоря о том, почему ранее рейсы из Будапешта в Баку были прекращены, Й.Варади сказал, что в прежнем соглашении по аэропортским сборам между сторонами возникло недоразумение в связи с чем компания вынуждена была покинуть азербайджанский рынок:

"На этот раз мы заключили новое соглашение. Надеемся, что оно будет плодотворным для обеих сторон. Помимо этого, посольство Венгрии в Азербайджане улучшило систему по выдаче виз. Ранее дипмиссия не справилась с потоком пассажиров, но теперь посольство привлекло компанию, которая занимается этими вопросами".

Й.Варади также затронул вопрос конкуренции на азербайджанском рынке, учитывая тот факт, что турецкая лоу-кост компания "Pegasus Airlines" также начинает рейсы в Азербайджан, а также тот факт, что "AZAL" создает своего лоу-кост оператора. По мнению Й.Варади, создание конкуренции это хороший фактор для рынка, так как это создает возможность выбора, а также способствует снижению цен на билеты:

"Что же касается "AZALJet", они не смогут даже близко представить такие цены как "WizzAir", учитывая те затраты, которые были у нас".

Касаясь того, не снизится ли число туристов из Баку в Будапешт в связи с двойной девальвации маната, Й.Варади сказал "WizzAir" в этом положении даже в выигрышном положении: "Учитывая то, что другие авиакомпании не снизят цены в связи с этой ситуации, пассажиры будут отдавать предпочтение нам, так как у нас цены будут ниже. Когда в других странах ухудшалась макроэкономическая ситуация, люди отдавали предпочтение низким ценам".

Отметим, что рейсы будут выполняться из Будапешта в Баку по средам и воскресеньям, и Баку в Будапешт же по четвергам и понедельникам. Цена билета составляет 59.99 евро в одном направлении. Компания выполняет рейсы в 22 страны Европы, а средний возраст самолетов составляет менее 4 лет, что делает компанию одной из самых молодых в этой сфере и самых безопасных. В 2015 году компания перевезла более 19 млн. пассажиров.

В прошлом году компания провела ребрендинг, включив новые функции, такие как выбор места в самолете. Кроме того, заплатив дополнительную сумму, можно будет пронести дополнительный багаж и выбрать другие возможности. Пассажиры, часто пользующиеся услугами авиакомпании, могут стать участником программы Wizz Privilege и получить дополнительные возможности.