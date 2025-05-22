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Глава ГМС: Азербайджан разработал собственную модель миграционного управления

Глава ГМС: Азербайджан разработал собственную модель миграционного управления За последние годы Азербайджану удалось разработать собственную модель миграционного управления.
Инфраструктура
22 мая 2025 г. 11:27
Глава ГМС: Азербайджан разработал собственную модель миграционного управления

За последние годы Азербайджану удалось разработать собственную модель миграционного управления.

Как передает Report, об этом глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов заявил на 29-ом заседании Совета руководителей миграционных органов стран СНГ.

По его словам, Азербайджан заинтересован в совместной деятельности в сфере регулирования миграции со странами СНГ.

"Обсуждения с государственными партнерами и международными организациями способствуют продвижению легальной миграции, эффективному использованию ее потенциала и реализации значимых проектов в этой сфере. Именно благодаря этим мероприятиям наша страна стала первой в регионе Юго-Восточной, Восточной Европы и Центральной Азии, определенной Сетью ООН по вопросам миграции в качестве страны-первопроходца по эффективной реализации глобального договора о миграции", - сказал он.

Гусейнов также подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Азербайджана создало новые реалии в области миграции в регионе. "Однако проблема мин на освобожденных территориях остается одним из главных препятствий в решении данного вопроса. Азербайджан сегодня является одной из наиболее загрязненных минами стран", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Hüseynov: Azərbaycan miqrasiya idarəetməsi modeli hazırlayıb
Версия на английском языке Azerbaijan develops own model of migration management

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