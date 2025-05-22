Глава ГМС: Азербайджан разработал собственную модель миграционного управления

За последние годы Азербайджану удалось разработать собственную модель миграционного управления.

За последние годы Азербайджану удалось разработать собственную модель миграционного управления.

Как передает Report, об этом глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов заявил на 29-ом заседании Совета руководителей миграционных органов стран СНГ.

По его словам, Азербайджан заинтересован в совместной деятельности в сфере регулирования миграции со странами СНГ.

"Обсуждения с государственными партнерами и международными организациями способствуют продвижению легальной миграции, эффективному использованию ее потенциала и реализации значимых проектов в этой сфере. Именно благодаря этим мероприятиям наша страна стала первой в регионе Юго-Восточной, Восточной Европы и Центральной Азии, определенной Сетью ООН по вопросам миграции в качестве страны-первопроходца по эффективной реализации глобального договора о миграции", - сказал он.

Гусейнов также подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Азербайджана создало новые реалии в области миграции в регионе. "Однако проблема мин на освобожденных территориях остается одним из главных препятствий в решении данного вопроса. Азербайджан сегодня является одной из наиболее загрязненных минами стран", - подчеркнул он.