Глава ГМС: Азербайджан разработал собственную модель миграционного управления

За последние годы Азербайджану удалось разработать собственную модель миграционного управления.
Как передает Report, об этом глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов заявил на 29-ом заседании Совета руководителей миграционных органов стран СНГ.
По его словам, Азербайджан заинтересован в совместной деятельности в сфере регулирования миграции со странами СНГ.
"Обсуждения с государственными партнерами и международными организациями способствуют продвижению легальной миграции, эффективному использованию ее потенциала и реализации значимых проектов в этой сфере. Именно благодаря этим мероприятиям наша страна стала первой в регионе Юго-Восточной, Восточной Европы и Центральной Азии, определенной Сетью ООН по вопросам миграции в качестве страны-первопроходца по эффективной реализации глобального договора о миграции", - сказал он.
Гусейнов также подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Азербайджана создало новые реалии в области миграции в регионе. "Однако проблема мин на освобожденных территориях остается одним из главных препятствий в решении данного вопроса. Азербайджан сегодня является одной из наиболее загрязненных минами стран", - подчеркнул он.