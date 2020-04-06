​ Глава "АЖД Контейнер": Мы соединяем континенты - ИНТЕРВЬЮ

Прогнозируемый на этот год рост объема железнодорожных контейнерных перевозок может произойти в основном, за счет транзита через территорию Азербайджана. Об этом в интервью Report заявил глава ООО "АЖД Контейнер" Натик Джафаров.

Представляем читателям полный текст интервью:

- В прошлом году объем железнодорожных контейнерных перевозок в Азербайджане возрос на 56% по сравнению с 2018 годом. Прогнозируется, что в нынешнем году годовой прирост составит более 50%. За счет транспортировок в какие страны он будет обеспечен и каковы основные рынки контейнерных перевозок Азербайджана?

- Азербайджан стал региональным узлом международных грузоперевозок и объемы грузов, транспортируемых через территорию нашей страны, неуклонно растут. С целью эффективного управления возросшим объемом грузооборота ЗАО "Азербайджанские железные дороги" был внесен ряд необходимых институциональных изменений. Так, с целью осуществления контейнерных перевозок и управления ими было учреждено ООО "АЖД Контейнер".

Компания функционирует с 1 августа 2017 года. За период деятельности ООО "АЖД Контейнер", произошел более чем четырехкратный рост объема контейнерных грузоперевозок по сравнению с 2016 годом. В 2019 году был зафиксирован рост импорта на 58%, транзита - на 74%, в целом - на 61% по сравнению с 2018 годом.

Огромная роль в росте объема контейнерных грузоперевозок принадлежит блок-поездам дальнего следования. Согласно статистическим данным, в 2019 году из Китая в Европу было транспортировано более 600 тыс. контейнеров. В этом есть и наша заслуга. Так, ООО "АЖД Контейнер" осуществляет перевозки по пролегающему через территорию нашей страны Среднему коридору (берущему начало из Китая, через Казахстан и Азербайджан) в Поти и Батуми, а оттуда по Черному морю в Европу или же посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в Турцию, а уже оттуда в Европу.

Преимущество Среднего коридора по сравнению с иными маршрутами - обширные диверсификационные возможности. Посредством Среднего коридора можно осуществлять контейнерные грузоперевозки из Китая в Европу как по маршрутам Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия, Китай-Казахстан - Азербайджан-Грузия-Турция, так и по маршруту Китай-Россия-Азербайджан.

Планируется довести количество контейнеров, транспортируемых по Среднему коридору, до 100 тыс. TEU в год. Для достижения этой цели были вложены крупные инвестиции, реализованы инфраструктурные проекты по расширению пропускных возможностей, увеличения скорости и объема перевозок не только в Азербайджане, но и в других звеньях маршрута, что позволит довести единицы контейнеров, транспортируемых по Среднему коридору из Китая в Европу, до 150-200 тыс. TEU в год.

Наша компания сотрудничает с рядом ведущих операторов Евразии, благодаря чему постоянно наращиваем объемы контейнерных перевозок. Ожидается достижение в 2020 году прогнозируемого 50%-го роста, преимущественно, за счет транзитных перевозок через территорию Азербайджана.

- В контейнерных перевозках наметилась положительная динамика, однако в целом по стране все же довольно низкий уровень контейнеризации. В чем, на Ваш взгляд, объективные или субъективные причины этого?

- Здесь в основном, можно отметить не субъективные, а скорее объективные причины. В контейнерах транспортируется в основном готовая продукция. А учитывая высокую себестоимость готовой продукции и отсутствие между производственными предприятиями железнодорожного сообщения, предпочтение отдается более скорым в транспортировке автомобилям.

Хотелось бы отметить шаги, предпринимаемые ООО "АЖД Контейнер", в целях повышения уровня контейнеризации. Так, например, организованы блок-поезда, регулярно курсирующие в направлении грузинских портов Поти и Батуми по единым тарифам. Это во многом способствовало ускорению процесса контейнеризации. Если в 2018 году в этом направлении были совершены контейнерные перевозки на 24 505 TEU, то в 2019 году эта цифра возросла до 35 895 TEU, то есть за год прирост составил 46%.

Курсируют блок-поезда в Стамбул и Мерсин, основные города Средней Азии, через черноморское побережье в Европу, и по территории Азербайджана в Иран, Среднюю Азию, Россию и Китай. Это привлекает грузовладельцев и соответственно возрастает количество заявок на контейнерные перевозки.

Учитывая тот факт, что на протяжении многих лет на всем постсоветском пространстве, в том числе и в соседних странах, железнодорожные перевозки осуществлялись преимущественно вагонами, для налаживания процесса контейнеризации необходимо время. В целях повышения транзитного потенциала Азербайджана мы ведем работу для привлечения транзитных грузов через нашу страну с тех рынков, где высоко развита контейнеризация. Так, например, маршрут Север-Юг позволит соединить Индию, страны Персидского залива и через территорию Азербайджана с Балтией, и страны Персидского залива с государствами Черноморского бассейна. Эти маршруты по сравнению с остальными в разы сокращают время транспортировки. В то же время ведется работа в направлении маршрута Восток-Запад, который объединит Дальний Восток (регион, где сосредоточены крупнейшие экономики мира - Китай, Япония, Южная Корея) с Европой.

- Как известно, контейнеры арендуются в обоих направлениях, и порожний ход приводит к убытку перевозчика. Какие шаги предпринимаются для устранения этого фактора?

- Разумеется, при отсутствии груза в обоих направлениях привлекательность железнодорожных контейнерных перевозок значительно ниже по сравнению с автомобилем. Так, при перевозке в автомобиль, дабы не возвращаться порожняком, можно загрузить товар и по низкой цене. А при железнодорожных перевозках действуют определенные обязательства и единый тариф, которого необходимо придерживаться. Автовладельцы же сами регулируют стоимость перевозок.

Хочу отметить, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" закупило контейнеры для осуществления наземных перевозок, и в предстоящие годы их количество будет увеличено. В то же время ООО "АЖД Контейнер" решает эту проблему в рамках сотрудничества с партнерами. Так, у сотрудничающих с нами крупных компаний, таких как Maersk, MSM, CMA/CGM имеется частная контейнерная база, поэтому необходимость в аренде отпадает.

- Сколь значима модернизация действующих контейнерных терминалов?

- Говоря о контейнерных терминалах, нельзя не упомянуть о том, что ООО "АЖД Контейнер" приступило к деятельности в Кешлинском контейнерном терминале. Вскоре объемы грузоперевозок возросли и, учитывая потребности рынка, возникла необходимость в новых терминалах. При содействии правительства Азербайджана был создан терминал, обладающий большей площадью, большими возможностями и современной инфраструктурой - Абшеронский логистический центр. Контейнеры, поступающие по многим маршрутам, разгружаются именно здесь.

Одним из важнейших транспортных узлов стал Сумгайытский терминал, находящийся на балансе ООО "АЖД Контейнер". До перехода на баланс "АЖД Контейнер" на этом терминале были фактически прекращены контейнерные перевозки. Сегодня с Сумгайытского терминала отправляется в среднем до 300 контейнеров, и эта цифра растет. Параллельно успешно ведется модернизация терминала. Как известно, в Сумгайыте находится ряд крупных предприятий. ООО "АЖД Контейнер" участвует в транспортировке произведенной здесь экспортной продукции. Именно поэтому одной из первоочередных задач является полная модернизация Сумгайытского терминала. Это позволит в том числе увеличить количество перевозимых с терминала контейнеров.

В то же время в соответствии с госпрограммами социально-экономического развития регионов Азербайджана создаются новые предприятия в районах республики. Это позволяет нам подготовить контейнерные площадки во всех регионах с тем, чтобы поддерживать экспортный потенциал страны.

- Какие шаги предпринимает "АЖД Контейнер" для создания новых маршрутов?

- Наша компания специализируется, преимущественно, на международных перевозках. Основная цель создания ООО "АЖД Контейнер" - усиление позиций Азербайджана в международных перевозках и расширение транзитных возможностей страны.

Мы участвуем в реализации ряда зарубежных проектов, участником которых выступает наша страна. В частности, мы расширяем сотрудничество со странами Дальнего Востока – Китаем, Японией, Южной Кореей, европейскими странами, в том числе Украиной, Турцией, Россией, Ираном, Индией и другими странами для увеличения объема грузоперевозок по маршрутам Восток-Запад, Север-Юг, а также по Транскаспийскому международному транспортному коридору. Неслучайно нашим девизом является "Мы соединяем континенты".

Наряду с деятельностью по уже имеющимся транспортным коридорам, мы разрабатываем новые маршруты. Среди новых маршрутов хотелось бы отметить направление Грузия-Азербайджан-Туркменистан-Узбекистан-Кыргызстан-Китай, а также маршрут, связывающий дальневосточный порт Находка с Турцией и Ираном транзитом через Азербайджан.

Пущенный недавно контейнерный поезд Сиань-Прага открыл перед нами новые возможности, позволив диверсифицировать уже имеющиеся маршруты. Контейнерные перевозки по туннелю Мармарай позволят нам наладить бесперебойное железнодорожное сообщение с европейскими странами, включая страны юго-восточной Европы. Уже проведены переговоры с европейскими железнодорожными компаниями, среди которых итальянская Mercitalia, австрийская Rail Cargo, польская PCP, болгарская BGZ, румынская CFR. Последние обсуждения были проведены с Metrans и Rail Cargo.

Хотелось бы подчеркнуть, что Metrans, являющаяся дочерней компанией гамбургской HHLA, посредством 15 терминалов в Европе транспортирует 1 миллион контейнеров, и это только на внутриконтинентальном рынке. Обширные возможности Metrans сыграют важную роль в транзите грузов через территорию нашей страны в Мерсин, Стамбул и черноморские порты, а оттуда до европейских границ и далее в любую точку Европы. Мы сотрудничаем со многими железнодорожными компаниями по различным маршрутам. Посредством PKP LHS Euroterminal компании Grandpet мы соединяем румынский порт Констанца с грузинскими портами Поти и Батуми, а посредством BGZ Karpo - Варну, Батуми и Поти. Мы заинтересованы в осуществлении грузоперевозок посредством Rail Cargo, Metrans с турецкой станции Капыкюлля в Румынию, Болгарию, Сербию, страны Центральной и Южной Европы, а также посредством Mercitalia в итальянские порты.

Сотрудничество с компанией Mertrans будет способствовать увеличению объемов контейнерных перевозок из Европы в Среднюю Азию и Китай, а также в обратном направлении транзитом через территорию Азербайджана.

Что касается Rail Cargo, мы сотрудничали с этой компанией при историческом запуске контейнерного поезда Сиань-Прага. Недавно с участием компании Rail Cargo состоялось очередное заседание рабочей группы по реализации проекта "Поощрение зеленых портов и связей в Каспийском регионе". На заседании рабочей группы, в которую входит и "АЖД Контейнер", было озвучено намерение правительства Китая транспортировать в этом году в Европу из Сианя посредством Среднего коридора 150 поездов транзитом через территории Азербайджана и Турции. В рамках сотрудничества с компанией Rail Cargo Group в первой половине 2020 года будет запущен первый испытательный состав из Венлонда (Нидерланды) в Китай транзитом через территорию Азербайджана.