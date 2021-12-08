О нас
Report Georgia
Аудио новости

Гирканские леса в следующем году будут включены в список наследия ЮНЕСКО

Гирканские леса в следующем году будут включены в список наследия ЮНЕСКО Гирканские леса в следующем году внесут в список наследия ЮНЕСКО.
Инфраструктура
8 декабря 2021 г. 13:18
Гирканские леса в следующем году будут включены в список наследия ЮНЕСКО

Гирканские леса в следующем году внесут в список наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Рашад Аллахвердиев на первичном национальном семинаре по проекту «Охрана и продолжительное использование биоразнообразия: Усиление системы особо охраняемых территорий Азербайджана путем совершенствования управления» .

По его словам, Гирканский национальный парк - это уникальная территория: «В июле 2022 года Гирканские леса будут включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Требуется развитие определенной инфраструктуры в парке».

Гирканские леса охватывают юго-западное и южное побережье Каспийского моря. В связи с тем, что естественные леса прибрежной равнины полностью вырублены людьми и интенсивно используются в сельском хозяйстве, в настоящее время этот уникальный ареал ограничивается северо-востоком Ленкоранских и северными склонами Эльбурзских гор.

Раскопки подтверждают, что Гирканские леса относятся к широко распространенным в северном полушарии в эпоху миоцена (начался 23 млн лет назад, завершился 5,3 млн лет назад) лесам. Площадь этих лесов резко сократилась в результате климатических изменений в период Плейстоцена.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Hirkan meşələri gələn il UNESCO-nun irs siyahısına daxil ola bilər

Самое важное

В Азербайджане изменяется бюджетное правило
В Азербайджане изменяется бюджетное правило
8 декабря 2021 г. 12:13
МИД: Азербайджан смог добиться передачи ему карт минных полей
МИД: Азербайджан смог добиться передачи ему карт минных полей
8 декабря 2021 г. 11:24
МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда
МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда
7 декабря 2021 г. 21:17
МО: Информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования ложная
МО: Информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования ложная
7 декабря 2021 г. 20:13
МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства
МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства
7 декабря 2021 г. 19:48
На азербайджано-иранской границе произошла стрельба, есть погибший
На азербайджано-иранской границе произошла стрельба, есть погибший
7 декабря 2021 г. 18:11
Семьям погибших при крушении вертолета военнослужащих выплатят 11 тыс. манатов
Семьям погибших при крушении вертолета военнослужащих выплатят 11 тыс. манатов
6 декабря 2021 г. 16:10
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
Армения предоставила Азербайджану минные карты других освобожденных от оккупации территорий
Армения предоставила Азербайджану минные карты других освобожденных от оккупации территорий
4 декабря 2021 г. 18:30
Азербайджан передал Армении 10 армянских военных
Азербайджан передал Армении 10 армянских военных
4 декабря 2021 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi