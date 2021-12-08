Гирканские леса в следующем году будут включены в список наследия ЮНЕСКО

Гирканские леса в следующем году внесут в список наследия ЮНЕСКО.

Гирканские леса в следующем году внесут в список наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Рашад Аллахвердиев на первичном национальном семинаре по проекту «Охрана и продолжительное использование биоразнообразия: Усиление системы особо охраняемых территорий Азербайджана путем совершенствования управления» .

По его словам, Гирканский национальный парк - это уникальная территория: «В июле 2022 года Гирканские леса будут включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Требуется развитие определенной инфраструктуры в парке».

Гирканские леса охватывают юго-западное и южное побережье Каспийского моря. В связи с тем, что естественные леса прибрежной равнины полностью вырублены людьми и интенсивно используются в сельском хозяйстве, в настоящее время этот уникальный ареал ограничивается северо-востоком Ленкоранских и северными склонами Эльбурзских гор.

Раскопки подтверждают, что Гирканские леса относятся к широко распространенным в северном полушарии в эпоху миоцена (начался 23 млн лет назад, завершился 5,3 млн лет назад) лесам. Площадь этих лесов резко сократилась в результате климатических изменений в период Плейстоцена.